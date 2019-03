Groei Nederlandse industrie minder sterk

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, viel in de afgelopen maand terug tot 58,0, van 60,1 in juni. Dat is de laagste stand in veertien maanden. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. De consensus van economen lag op 59,6.

Volgens de Nevi namen de nieuwe orders verder toe, maar wel in het traagste tempo in 21 maanden. De productiegroei lag op het laagste niveau sinds september 2016. De vooruitzichten voor dit jaar blijven overigens goed.