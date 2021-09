Top 10 bestgelezen artikelen: koopkracht, Lissabon en huizen

Gezelligheid in Lissabon Ⓒ FOTO 123RF

Amsterdam - Bij de bestgelezen verhalen op DFT waren vanwege Prinsjesdag deze week nogal wat bespiegelingen over pensioenen, lonen en koopkracht. Ook veel gelezen werd een reportage over Nederlandse jongeren die in Lissabon genieten van de stad en tegelijk een zakcentje verdienen.