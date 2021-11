Premium Het beste van De Telegraaf

DNB: hypotheekschuld stijgt niet mee met huizenprijzen

Amsterdam - De prijsexplosie op de huizenmarkt blijkt nauwelijks door te werken in de nationale hypotheekschuld. De afgelopen jaren is slechts sprake van ’een relatief bescheiden groei’, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). De conclusie is opvallend, omdat DNB juist pleit voor minder fiscale voordelen voor huizenbezitters vanwege stijgende hypotheekschulden.