Recordomzet, maar ook grote onzekerheid voor Randstad

Randstad-ceo Sander van ’t Noordende omschrijft de markt als uitdagend en speciaal. „De vraag naar personeel blijft groot en het aanbod is overal krap. Tegelijkertijd hebben onze opdrachtgevers te maken met een stijgende inflatie en een dalend consumentenvertrouwen. Ik ben absoluut tevreden over hoe we het gedaan hebben.”

Vaste banen

Door de grote vraag kon het uitzendconcern zijn tarieven verder verhogen. Werkgevers betalen grif meer, als ze maar aan nieuwe mensen kunnen komen. De brutowinst van Randstad kwam hierdoor tussen april en juli uit op bijna €1,5 miljard, een stijging van 18% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Randstad slaagt erin meer mensen aan tijdelijke, maar ook steeds vaker aan vaste banen te helpen. Dat de omzet in Nederland achterblijft is volgens Van ’t Noordende te verklaren doordat het aantal banen in coronateststraten en bij GGD’s is verminderd. „We hadden dat verwacht. Er is ander werk voor in de plaats gekomen. Bijvoorbeeld in de e-commerce en de technologiesector. In de gezondheidszorg is de vraag onverminderd groot.”

Ook in België en Duitsland is de groei iets teruggevallen. Tegelijkertijd zag Randstad de omzet in Spanje, Italië, de VS en Canada met meer dan 10% stijgen. Ook in Australië en Nieuw-Zeeland doet Randstad het goed. Volgens Van ’t Noordende zet die lijn in juli door.

Recessie

De topman ziet nog geen signalen dat bedrijven op de rem trappen omdat ze vrezen voor een naderende recessie. „Alleen in de VS hebben een aantal grote concerns aangekondigd dat ze minder nieuwe mensen aannemen. Maar minder betekent nog niet dat ze ermee stoppen. In andere landen zien we dat nog niet. Ook niet in Nederland.”

Toch is Van ’t Noordende voorzichtig met het doen van voorspellingen over het komende halfjaar. „We kunnen niet zover vooruitkijken. Voor nu zijn we ok. Ik ben ervan overtuigd dat we als Randstad in staat zijn om snel op veranderingen in te spelen.”