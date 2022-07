Recordomzet voor Randstad

Topman Sander van ’t Noordende noemt de markt nog altijd dynamisch. De vraag naar personeel blijft groot en het aanbod is overal krap. Randstad slaagt er desondanks in meer mensen aan tijdelijke, maar ook steeds meer vaste banen te helpen. Ook kloppen bedrijven vaker aan met de vraag om de zoektocht naar personeel van hen over te nemen.

Door de grote vraag kan Randstad zijn tarieven verhogen. Werkgevers betalen grif meer, als ze maar aan nieuwe mensen komen. De brutowinst over het tweede kwartaal kwam uit op bijna €1,5 miljard, een stijging van 18% ten opzichte van dezelfde drie maanden vorig jaar.

Volgens Van ’t Noordende zetten de ontwikkelingen zich in juli onverminderd door. Wel is hij voorzichtig met het doen van vooruitzichten over het komende halfjaar. ,,We kunnen niet zover vooruitkijken. Maar we zijn in staat om snel op veranderingen in te spelen.”