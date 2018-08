’Hypotheekrentes gaan niet meer omlaag’

De toezichthouder merkt dat meer Nederlandse huishoudens hun hypotheekrente voor een langere periode vastzetten. Dat wijst erop dat ze een stijging van de rente verwachten, en daarom langer willen profiteren van de relatief lage rentes die nu in rekening worden gebracht.

Tussen 2012 en 2016 was er nog sprake van een daling van de gemiddelde hypotheekrente. Dat was voornamelijk het gevolg van de historische lage rentetarieven die de Europese Centrale bank invoerde als stimuleringsmaatregel voor de Europese economie.

De historisch lage hypotheekrente is een van de redenen dat de huizenmarkt momenteel nog altijd op volle toeren draait en huizenprijzen in sommige regio’s weer boven het niveau van voor de crisis van tien jaar geleden staan. Dat geldt overigens vooral voor de Randstad en Flevoland, daarbuiten is het nog sappelen.

