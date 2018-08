Riemen vast bij beleggers op weg naar cijfers Tesla

De grote vraag die boven de markt hangt is hoe het gaat met de productie van het populaire Tesla Model 3 en of Musk toch weer tekeer zal gaan bij vragen over de toekomst van de elektrische autoproducent.

Steeds meer analisten zetten hun vraagtekens bij de financiering van de ambitieuze plannen die de Tesla-voorman heeft getoond met onder meer de bouw van een nieuwe fabriek in China en in Europa.

De koers van Tesla is in de voorbije maanden flink onder druk gekomen onder meer na het nieuws dat Tesla toeleveranciers heeft gevraagd om eerdere betalingen terug te storten.

Analisten houden er rekening mee dat Tesla in het tweede kwartaal een aangepast verlies van $2,88 per aandeel zal rapporteren. De omzet zal naar verwachting zijn gestegen naar $3,99 miljard. Na het slot van Wall Street komen de resultaten naar buiten.