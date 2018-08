Weer DDoS-aanval op DigiD

DigiD is daardoor moeilijker te gebruiken, meldt Logius, een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook inloggen bij de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en andere instanties is nauwelijks nog mogelijk.

Bij een DDoS-aanval wordt een systeem overspoeld met dataverkeer, waardoor het vastloopt. Op maandag en op dinsdag waren er ook aanvallen op DigiD. Die werden afgeslagen. Het is niet bekend of het om dezelfde aanvallers gaat en wat hun motief is.