Inval bij bouwbedrijf BAM om onderzoek bij opgeleverde projecten

Waar het bedrijf precies van verdacht wordt wil een woordvoerder niet zeggen. „Gelet op het lopende onderzoek doen we daar geen mededelingen over. We hebben nog zeer beperkte informatie waar het over gaat en wat er aan de hand zou kunnen zijn.”

Bij het bezoek vrijdag heeft de FIOD en het OM „informatie verzameld.” BAM zegt verder volledig te zullen meewerken aan het onderzoek.

Afbouw

BAM International is een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep. Deze tak heeft volgens het concern in het verleden bouw- en infraprojecten buiten West-Europa gedaan. BAM kondigde in juli 2020 aan om de activiteiten van BAM International af te bouwen, vanwege „het ontbreken van positieve vooruitzichten.” Alle projecten van BAM International zijn inmiddels opgeleverd, stelt het bedrijf in een verklaring.