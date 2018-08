’Tesla steekt $5 miljard in bouw Chinese megafabriek’

Tesla zou plannen hebben om via een investeringsfonds beleggers in China over de streep te trekken mee te doen.

Tesla kwam vorige maand al overeen om een fabriek in de buurt van Shanghai te bouwen. Daar wil het bedrijf jaarlijks een half miljoen auto's gaan produceren. In 2020 zouden de eerste auto's van het type Model 3 van de band moeten lopen.

Het hebben van een fabriek in China is door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China belangrijker geworden. Tesla zag zich al genoodzaakt de prijzen in het Aziatische land te verhogen vanwege de importheffingen. China is een van de belangrijkste markten voor Tesla.