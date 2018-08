Shell wil oogsten met olievelden voor kust Nigeria

Dat heeft directeur Ojulari Bayo van Shell Nigeria Exploration en Production Company (SNEPCo) in Lagos gezegd tegen een internationaal gezelschap van journalisten in Nigeria.

Shell was in 2005 het eerste grote oliebedrijf dat naar olie en gas boorde in de diepzee voor de kust van Nigeria. Daarvoor nam het bedrijf het olieproductie- en opslagschip Bonga in gebruik, waarnaar ook het olieveld is genoemd.

Grote risico’s

„Het bedrijf nam daarmee grote risico's, maar uiteindelijk presteerde Bonga beter dan verwacht", zei Bayo. In feite pompte SNEPCo, waarin ook de Nigeriaanse staat participeert, in twaalf jaar tijd de geprognosticeerde productiehoeveelheid van 20 jaar op.

De dagelijkse productie ligt op 225.000 vaten ruwe olie, goed voor ongeveer 10% van de de totale Nigeriaanse olieproductie. Het Bonga-veld was daarmee tot en met 2017 goed voor 763 miljoen vaten ruwe olie. Daarbovenop produceert Bonga dagelijks circa 6 miljoen m3 aan gas.

De productiekosten per vat vielen volgens Bayo mee, omdat het olieveld al op een diepte van ongeveer een kilometer ligt onder gunstige geologische omstandigheden.

Ter vergelijking: voor de Braziliaanse kust boort Shell naar olie op een diepte van meer dan drie kilometer. Bayo: „Het Bongaveld kreeg in 2016 niet voor niks de Shell Asset of theYear Award.”

Muziek in olie

Inmiddels was al lang duidelijk dat er veel meer olie en gas voor de kust van Nigeria te winnen valt. Maar de lage olieprijs gooide vooralsnog roet in het eten, vertelde Bayo.

Nog in 2016 maakte Shell bekend dat het nieuwe olieveld Bonga Southwest om die reden voorlopig niet ontgonnen zou worden.

Inmiddels schommelt de olieprijs weer rond de $75 per vat en zit er weer muziek in diepzeeproductie, zei Bayo. Om die reden zit Shell al weer enige tijd met de Nigeriaanse regering om de tafel om te onderhandelen over nieuwe voorwaarden voor de ontginning.

Dit jaar akkoord

„De diepzee is nog altijd nieuw terrein voor de overheid, helemaal waar het gaat om de winning van gas. Een zeker wantrouwen aan de kant van de overheid speelt daarbij ook een rol. Ze willen geen inkomsten mislopen. We proberen de Nigeriaanse overheid inzicht te verschaffen over vergelijkbare activiteiten elders in de wereld. Hoe dan ook verwachten we tegen het einde van dit jaar een akkoord te hebben”, zei Bayo over de onderhandelingen.

En daar zal het niet bij blijven, denkt de olie-directeur. „Er zijn meer kansrijke velden in kaart gebracht. De Nigeriaanse business in de diepzee is veel rijker dan men aanvankelijk dacht.”