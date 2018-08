Gezocht: proactieve professional met passie (m/v)

Maar de absolute koploper onder de dooddoeners is toch wel ’dynamisch’: in 13 procent van alle vacatures wordt gevraagd om iemand die dat is, blijkt uit een analyse van recruiterswebsite Werf-en. Die bekeek de 50.000 vacatures die de afgelopen week op Indeed zijn verschenen, de grootste vacaturesite in Nederland.

Wie kans wil maken bij het solliciteren kan bovendien maar het beste ’resultaatgericht’ zijn (3000 vacatures), en een ’hands-onmentaliteit’ hebben (2000 vacatures). Wat ook helpt, is goed kunnen ’schakelen’ (6,6% van alle vacatures) en geen ’9-tot-5-mentaliteit’ hebben (5%). Nog potsierlijker: sommige werkgevers hebben die term inmiddels vervangen door een ’9-tot-17-mentaliteit’.

Het is opvallend hoeveel bedrijven nog denken weg te komen met zulke lege hulzen. Grote delen van de arbeidsmarkt zijn inmiddels zo krap, dat bedrijven moeten opvallen bij mogelijke sollicitanten in plaats van andersom.