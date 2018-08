Toeristen weten Dubai minder goed te vinden

Dubai heeft in de voorbije jaren miljarden gestoken in nieuwe attracties om het land aantrekkelijker te maken voor toeristen met onder meer de bouw van de grootste toren wereldwijd.

In totaal werden in de eerste zes maanden van 2018 in totaal 8,1 miljoen overnachtingen geboekt. Vooral toeristen uit India weten Dubai nog steeds te vinden gevolgd door Rusland en China.

Dubai is een stad in de Verenigde Arabische Emiraten en de hoofdstad van het gelijknamige emiraat. Er wonen ongeveer 2 miljoen inwoners.