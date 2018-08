Toerist mag tas uit het oog verliezen

Je mag op vakantie ook op andere dingen letten dan je tas. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Een vrouw die op een stedentrip even niet op haar handtas lette, en even later merkte dat die gestolen was, moet gewoon een schadevergoeding krijgen van haar reisverzekering. De tas tijdens het avondeten naast de tafel neerzetten geldt niet als ’onvoorzichtig’, vindt het klachteninstituut Kifid.