Huawei gaat Apple voorbij

Dat melden onderzoeksbureaus IHS Markit en Strategy Analytics op basis van tellingen over het juni-kwartaal. Vooral in Europa kiezen consumenten vaker voor Huawei. Die groei is gunstig voor klanten van Huawei, waaronder dienstverleners die met chipmachinemaker ASML werken.

Huawei meldde woensdag 15% van de wereldwijde smartphonemarkt in handen te hebben gekregen. Apple is goed voor 12% terwijl de Zuid-Koreaanse grootmacht 20% marktaandeel heeft. Samsung kondigde deze week aan dat „de rek uit de smarpthonemarkt is”.

Hogere marge

Apple verkocht in een beter dan verwacht kwartaal minder toestellen dan Huawei, het verdient per toestel substantieel meer dan zijn concurrenten.

De gemiddelde prijs over het vorige kwartaal van iPhones ging naar $728 per stuk. Voor de introductie van de dure iPhone X was de gemiddelde prijs nog $606. In zijn strijd met Apple heeft Huawei ook een duurder high end toestel in de markt gezet.

Het concern, in 1987 opgericht en in Nederland actief met onder meer KPN en Tele2, heeft in de thuismarkt China 6% meer verkocht tot 27%.

Analisten waren tegenover Reuters wel terughoudend over de mate waarin de groei van Huawei overeind zou blijven.

In totaal kochten consumenten in China vorig kwartaal honderd miljoen nieuwe smartphones, tegen 91 miljoen stuks in de eerste drie maanden van het jaar.