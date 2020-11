Ruzie met parkeer-app loopt in de papieren

Als de parkeerapp niet werkt is daar altijd nog de good old automaat. Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

Amsterdam - Ook als je parkeerapp het niet goed doet, moet je vooraf betalen voor het parkeren van je auto. Het mag in geen geval achteraf. Daar is een man achter gekomen die tot aan de rechter in verzet kwam tegen zijn parkeerboete.