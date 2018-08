Ontslagen werknemer wordt slapend rijk

De werknemer werkte in ploegendiensten bij Sushi Ran, een groothandel in Aziatische etenswaren. Hij kwam regelmatig meer dan tien minuten te laat – soms wel één keer per week. Ook meldde hij zich niet op de juiste manier ziek. Dat leverde hem tot twee keer toe een officiële waarschuwing op. In februari van dit jaar was de maat voor de werkgever vol, en werd de medewerker op staande voet ontslagen.

Dat had niet gemogen, vindt de kantonrechter: alle keren dat de werknemer te laat kwam vormen bij elkaar geen ’dringende reden’, en die is wel nodig voor ontslag op staande voet. Natuurlijk had de medewerker moeten weten dat op tijd komen voor een ploegendienst belangrijk is, maar de werkgever had hem duidelijk moeten maken dat bij een volgende keer te laat komen ontslag zou volgen. Dat is niet gebeurd. Dat de werknemer bij zijn ontslaggesprek minutenlang met stemverheffing praatte, doet daar niets aan af.

De werknemer vroeg om een ontslagvergoeding van €34.000, maar daarvan krijgt hij maar een deel. De werkgever moet hem bij zijn vertrek twee maandsalarissen meegeven, oftewel €4800. Daarnaast krijgt de werknemer nóg een maandloon mee, €2400, vanwege de opzegtermijn, en een transitievergoeding van €3900. Met rente en advocaatkosten komt de totale vergoeding op €10.000 uit.