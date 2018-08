Alarm om thuiszorg

Dat meldt de Consumentenbond, die vandaag met een analyse naar buiten komt van de jongste inspectierapporten (peildatum 16 mei 2018) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie controleert onder meer of medewerkers bevoegd zijn om medische handelingen uit te voeren en of medicijnen correct worden toegediend.

Gesignaleerde misstanden zijn bijvoorbeeld mantelzorgers die in dienst worden genomen, het gebruik van vastbindende verpleegdekens en personeel dat deuren voor cliënten op slot doet.

„Dat veel instellingen niet voldoen aan de juiste eisen is al schrikbarend, maar dat ze nog talloze verbetertrajecten in mogen gaan voordat wordt ingegrepen, is nog veel erger”, laat een woordvoerster van de bond weten. „Geen van de 50 door ons bekeken organisaties is onder verscherpt toezicht geplaatst. Zij kunnen dus doorgaan met het leveren van onverantwoorde zorg.”

De inspectie laat weten nog dit jaar meer toezicht te zullen houden op de thuiszorg.

