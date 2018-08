ING bereikt grens van 12 miljoen primaire klanten

Dat maakte ING bekend bij de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal van 2017. Het aantal consumenten met een rekening bij de bank kwam uit op 38,2 miljoen. In het tweede kwartaal boekte ING een nettowinst van €1.429 miljoen. Dat is een stijging van 4,2% vergeleken met dezelfde periode over 2017.

De rentabiliteit op eigen vermogen van ING bleef stabiel op 10,4%. De rente-inkomsten stegen met 2,4%, terwijl de commissie-inkomsten met slechts 0,4% groeiden. Een jaar geleden was deze stijging nog 17%.

Door de druk op de rente, zet ING juist in op meer commissie-inkomsten. De bank wil via de eigen bankieren-app ook producten van andere financiële instellingen verkopen, zoals leningen en verzekeringen. In Duitsland, Australië, Italië, Frankrijk, Tsjechië en Oostenrijk gaat de bank verzekeringen van AXA verkopen.

„Samen gaan wij de verzekeringsmarkt ontwrichten door via één digitaal platform op een duidelijke en makkelijke manier schade-, zorg- en woningverzekeringen aan te bieden”, aldus ceo Ralph Hamers.

Analisten keken uit naar de groei van het aantal directe leningen dat ING de afgelopen maanden verstrekte, om de toenemende kosten bij ING te kunnen compenseren. De groei van €14,2 miljard was hoger dan was voorspeld, maar niet voldoende om wederom iets hogere kosten te verkomen. In het tweede kwartaal maakte ING 56,1 cent aan kosten op elke verdiende euro, tegen 53,6 cent in het eerste kwartaal van dit jaar.