Ze zijn er weer: kruidnoten!

Jongens, heb je 't al vernomen…

Amsterdam - Buiten is het dertig graden, binnen in de supermarkt liggen de eerste kruidnoten alweer in de schappen. Een Coop-vestiging in Ten Boer heeft ze sinds vrijdag in de schappen liggen, en de eerste tweehonderd zakken zijn alweer bijna verkocht.