Premium Het beste van De Telegraaf

De Amsterdamse vs. de Rotterdamse aanpak van langdurig werklozen Hoe trek je bijstandstrekkers van de bank?

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ René Bouwman

Tienduizenden Amsterdamse en Rotterdamse bijstandstrekkers zitten al jaren werkloos op de bank. Moet je die met harde hand aanpakken of juist niet? Wethouders Rutger Groot Wassink (GL) en Maarten Struijvenberg (Leefbaar) kruisen de degens. Spreken de kale cijfers in het voordeel van de Rotterdamse harde lijn? „Jij had een doelstelling om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te jagen, maar dat willen wij niet.” Een dubbelinterview.