Bedrijven halen voor record aan kapitaal in bitcoins op

Dat is ook meer dan in heel 2017, toen de opbrengst van deze digitale investeringen bleef steken op $7 miljard. Vooral berichtendienst Telegram en het opensourceplatform EOS hebben recent kapitaal aangetrokken in de vorm van digitale munten.

Matig jaar

Investeerders laten zich daarmee niet afschrikken door het matige jaar dat de bitcoin tot nu toe beleeft. De prijs van de digitale munt is sinds begin dit jaar met circa 47% gedaald. Vandaag is de bitcoin 0,3% minder waard geworden op $7584.

