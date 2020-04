Topman Qualcomm wijst op snel herstel Chinese economie

San Diego - Chipreus Qualcomm blijft ondanks de coronacrisis tamelijk positief in zijn financiële vooruitzichten. Volgens topman Steve Mollenkopf duidden ontwikkelingen in China, dat in economische zin recent al weer aardig opkrabbelde van de virusuitbraak, erop dat de economieën in Europa en Noord-Amerika in een paar maanden weer verbeteringen kunnen laten zien. "Als China een model is, zul je zien dat er vanaf juni verbeteringen komen."