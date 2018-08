BoE trapt voor tweede keer op rem met rentestap

De rente staat nu op het hoogste niveau sinds 2009. Ondanks de onzekerheid over het Britse vertrek uit de Europese Unie heeft de BoE er vertrouwen in dat de economie in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe rentestap aan kan.

In de notulen van de vergadering, die tegelijk met het besluit werden gepubliceerd, schrijft de Britse centrale bank dat de economie in het tweede kwartaal is aangesterkt, na een tijdelijke dip in het eerste kwartaal. Naar verwachting groeit de Britse economie dit jaar 1,75%. Ook wordt de arbeidsmarkt steeds krapper.

De verdere monetaire verkrapping van de BoE heeft als doel om een toekomstige oververhitting van de Britse economie te voorkomen gelet op de lage werkloosheid en de oplopende inflatie. Die staat nu op 2,4%, iets boven het doel van 2%.

Vorig jaar november stelde de BoE voor de eerste keer het belangrijkste rentatief opwaarts bij. In aaugustus 2016 werd de rente nog verlaagd vanwege de onrust over de uitslag van het Brexit-referendum.