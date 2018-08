Lakse student moet ov-boete gewoon betalen

De jongen zegt dat hij zijn reisrecht op tijd heeft willen stopzetten, en dat het aan een automaat ligt dat dat niet is gebeurd. Die automaat zou op het scherm hebben aangegeven dat het reisproduct verwijderd was, maar dat bleek niet het geval. Twee maanden later, toen het te laat was, lukte het de student alsnog om zijn ov-recht stop te zetten.

Studenten zijn verplicht om, zodra hun recht op studiefinanciering verloopt omdat ze bijvoorbeeld afstuderen, binnen vijf werkdagen hun reisrecht van de ov-chipkaart te halen. Doen ze dat niet, dan bedraagt de boete vele tientallen euro’s per halve maand.

Het verhaal van de student dat hij dacht dat het goed zat is zo onwaarschijnlijk, aldus de Centrale Raad van Beroep, dat de boete terecht is uitgeschreven. Dat de student niet meer met het ov gereisd heeft sinds die eerste poging om zijn reisrecht stop te zetten, verandert daar niets aan.