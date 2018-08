Facebook is miljoenen kwijt aan beveiliging Zuckerberg

Daarmee is Zuckerberg de best beveiligde ceo van de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven in de VS. Niet alleen het huis van de Facebook-oprichter wordt beveiligd, hij heeft ook altijd een pluk bodyguards om zich heen. Bovendien moet de op vijf na rijkste persoon op aarde ook op reis worden beveiligd. Sinds 2013 heeft Facebook al bijna $25 miljoen aan de beveiliging van zijn topman uitgegeven.

Andere ceo’s zijn een stuk goedkoper uit, blijkt uit de overzichten die Amerikaanse bedrijven verplicht openbaar moeten maken. De persoonsbeveiliging van Warren Buffett, de ’superbelegger’ aan het hoofd van Berkshire Hathaway, kost maar $375.000. Het kost $1,6 miljoen om de rijkste man op aarde, Amazon-ceo Jeff Bezos, te beveiligen. De beveiliging van Lloyd Blankfein, de hoogste baas bij Goldman Sachs, kost $63.000.