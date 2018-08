Duitse media zoeken bondskanselier Angela Merkel

In de voorbije jaren werden tijdens vakanties door de media foto’s genomen van Merkel samen met Joachim Sauer wandelend door de Alpen. Volgens de Duitse krant Bild zou Merkel mogelijk alleen op familiebezoek zijn in het oosten van Duitsland.

Merkel heeft in de voorbije maanden flink wat voor de kiezen gehad met onder meer de harde confrontatie in eigen land over de immigratie. Ook de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump over haar beleid zal Merkel niet in de koude kleren zijn gaan zitten.