Overslag haven Amsterdam krimpt

De overslag van olieproducten werd daarnaast gehinderd door onderhoud aan een van de terminals en minder handel op de termijnmarkt voor diesel.

In de zeehaven van de hoofdstad zelf nam de overslag met bijna 5 procent af tot zo'n 40 miljoen ton. De gezamenlijke zeehavens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad zagen hun omzet op jaarbasis met iets meer dan 5 procent teruglopen tot ruim 49 miljoen ton.

Er waren ook ladingstromen waar wel een toename was te zien. ,,De bouwdrift in Nederland zie je terug in de flinke stijging van de overige droge bulk, waar grind en zand onder vallen. Ook maken we met de komst van rederij Samskip een sterke groei door in containeroverslag'', zegt topman Koen Overtoom van het Havenbedrijf.