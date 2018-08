NS stoot hamburgers en broodje gezond af

Broodzaak wordt gekocht door HMSHost, snackbarketen Smullers krijgt Lagardere als nieuwe eigenaar en SSP gaat de Starbucks-filialen uitbaten. Alle 1300 medewerkers van de drie ketens gaan mee naar de nieuwe eigenaren.

Per 1 februari zijn de drie ketens niet meer van NS dat al langere tijd op zoek was naar uitbaters voor de ketens. Onlangs nam HEMA de negen HEMA-stationswinkels in beheer. Onder meer de winkels en restaurants van Kiosk, AH to go en Julia's blijft NS wel zelf exploiteren.