Ceo Pharming: ’In deze groeifase met nieuwe medicijn is winst onbelangrijk’

De omzet van Pharming liet in het tweede kwartaal een krachtig herstel zien na een wat teleurstellend eerste kwartaal. Maar nog veel enthousiaster toont ceo Sijmen de Vries zich over de gang van zaken bij het nieuwe medicijn Joenja. „Aan het einde van het tweede kwartaal hadden wij 43 patiënten op vergoede therapie en dat is ver boven verwachting.”

Ⓒ Hielco Kuipers