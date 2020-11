Consument koopt meer bij lokale ondernemer

Door de pandemie zijn Nederlanders zich meer bewust geworden van het belang van lokaal ondernemerschap. Bijna driekwart (71%) vindt dat zij zelf een bijdrage moeten leveren om lokaal ondernemerschap te steunen. Opvallend is dat vooral jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar (77%) de noodzaak hiervan inzien.

Een buurt met winkels en ondernemers draagt bij aan de kwaliteit van leven, vindt 78% van de Nederlanders. De rol van lokale ondernemers wordt daarin sterk benadrukt. Zo is bijna vier op de vijf Nederlanders (79%) van mening dat lokaal ondernemerschap de leefbaarheid van de buurt positief beïnvloedt. En hoewel dorpsbewoners het hier vaker mee eens zijn dan mensen uit de stad (82% versus 77%), is de mening over het versterken van de authenticiteit unaniem. Maar liefst driekwart van de Nederlanders is van mening dat lokaal ondernemerschap de buurt een authentiek en uniek karakter geeft.

De RegioBank ging in het onderzoek ook in op de trend dat banken steeds meer vestigingen sluiten. Tweederde van de ondervraagden gaf aan dit jammer te vinden. Zo zegt meer dan de helft de lokale bank als onderdeel te zien van de buurt. Drie op de vijf Nederlanders vindt persoonlijk contact bij een bank dan ook belangrijk, al wordt dit meer ervaren onder dorpsbewoners (67%) dan stadsbewoners (58%). Opvallend is dat 18 tot 24 jarigen (66%) het belangrijker lijken te vinden dan 25 tot 39 jarigen (52%) om een fysieke vestiging van hun bank in de buurt te hebben.