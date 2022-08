’Vader van de glamping’ viert 35-jarig bestaan eerste vakantiepark

Premium Binnenland

Rode loper uit voor feesttoerist in Torremolinos

Terwijl in de Spaanse badplaatsen Lloret de Mar en Mallorca het zogenoemde zuiptoerisme aan banden wordt gelegd, lijkt Torremolinos de feestende Nederlanders juist met open armen te ontvangen. Al wandelend over de boulevard struikel je over de Nederlanders op zoek naar Hollandse gezelligheid en uit...