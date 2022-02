Zo hou je prijsstijgingen een beetje binnen de perken

Binnenland

Oproep: het leven is duurder geworden, wat merkt u ervan?

Het leven is 7,6% duurder dan vorig jaar en dat is te voelen in de portemonnee. Waar merkt u het aan? Was u eerder rond de 90 euro per maand kwijt aan boodschappen en is dat nu 100? Gooide u de tank vorig jaar nog vol voor 5 tientjes en is dat inmiddels ondenkbaar? Of is uw energierekening in een ja...