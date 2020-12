Topman Boskalis: ’Megaorder in Manilla welkom kerstcadeau’

Peter Berdowski’s Boskalis won een nek-aan-nekrace tegen de Belgen. Ⓒ Rias Immink Boskalis… 22.32 20.52 %

Maritiem concern Boskalis – dat eerder dit jaar nog moest ingrijpen vanwege de coronacrisis – heeft een schitterend kerstcadeau ontvangen in de vorm van de grootste order uit de geschiedenis van het bedrijf. Vanaf het eerste kwartaal begint het bedrijf uit Papendrecht aan de klus om land aan te winnen voor een nieuwe luchthaven bij de Fillippijnse hoofdstad Manilla ter waarde van €1,5 miljard. Het concern is al anderhalf jaar bezig om de klus binnen te halen, zegt topman Peter Berdowski over ’Hollands Glorie’.