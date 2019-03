'Beurshandel in teken banen en resultaten'

Op het Damrak kwam Galapagos met cijfers. Het biotechnologiebedrijf wist de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar op te voeren. Het nettoverlies steeg echter ook, onder meer omdat het bedrijf veel meer geld uitgaf aan onderzoek en ontwikkeling.

Aan het overnamefront kondigde Heineken een belang van 40 procent te hebben genomen in de grootste bierbrouwer van China. Met de deal met China Resources Beer (CR Beer) is in totaal omgerekend ruim 1,9 miljard euro gemoeid. De Chinezen krijgen daarvoor ook een klein belang in Heineken en toegang tot drie Chinese brouwerijen van Heineken.

Fagron

Beleggers verwerken ook de resultaten van Fagron. De toeleverancier aan apotheken zag de opbrengsten in het eerste halfjaar op eigen kracht flink toenemen. Volgens het bedrijf ging het in alle regio's de goede kant op. Daarbij was sprake van een groeiversnelling in Noord- en Zuid-Amerika in het tweede kwartaal.

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. Er wordt volgens persbureau Bloomberg geen nieuwe topman bij luchtvaartcombinatie voorgesteld in de komende weken. Dat gebeurt pas op zijn vroegst op 22 augustus, als de vakantieperiode bij de Franse overheid afgelopen is.

Takeaway.com

Het aandeel Takeaway.com zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Amerikaanse bank JPMorgan schroefde zijn aanbeveling voor de maaltijdbezorger op.

Beursbedrijf Euronext boekte afgelopen kwartaal meer winst en omzet. Dat was onder meer te danken aan de overname van de Irish Stock Exchange in Dublin. Ook de toegenomen handel en de verkoop van marktgegevens leverden meer op.

Europa sloot lager

De Europese beurzen sloten donderdag lager. De AEX-index daalde 0,5 procent tot 569,95 punten en de MidKap zakte 0,1 procent tot 789,98 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,5 procent.

In New York gingen de beursgraadmeters overwegend omhoog dankzij de opmars van iPhone-maker Apple, die de historische mijlpaal van 1 biljoen dollar aan beurswaarde bereikte. De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 25.326,16 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent en techbeurs Nasdaq kreeg er 1,2 procent bij.

De euro was 1,1589 dollar waard, tegen 1,1615 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 68,87 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 73,28 dollar per vat.