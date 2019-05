Winkelverkopen eurozone licht gestegen

Economen rekenden in doorsnee op een stijging van de winkelverkopen met 0,4 procent. In mei steeg de verkoop volgens een herzien cijfer met 0,3 procent. In de gehele Europese Unie stabiliseerden de detailhandelsverkopen in juni.

De sterkste stijgingen van de winkelverkopen in de EU werden gemeten in Duitsland, Spanje en Polen, terwijl in Zweden, Finland en Estland de verkoop het sterkst daalde.