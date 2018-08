Proces moet strategie Facebook blootleggen

Ⓒ AFP

Een rechtszaak in Californië moet Facebook dwingen documenten vrij te geven die meer licht werpen op de manier waarop het bedrijf gegevens van gebruikers verzamelt en gebruikt. Naast media als CNN, The New York Times, The Guardian en Associated Press heeft ook de Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop zich aangesloten bij de poging het verdienmodel van Facebook bloot te leggen.