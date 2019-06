Dossier: ontmoeting Trump en Xi van cruciaal belang

De handelsoorlog, waarvan eerder gedacht werd dat hij maar kort zou duren, houdt de gemoederen nog meer dan bezig. Lees de artikelen in dit dossier om weer helemaal op de hoogte te zijn voordat Trump en Xi elkaar zaterdag ontmoeten.

In maart leek de lucht wel grotendeels geklaard tussen Washington en Peking. Volgens verschillende media was een handelsakkoord dichtbij. Maar zelfs toen al werd gewaarschuwd: akkoord of niet, de strijdbijl wordt nog niet begraven.

Er volgen twee maanden van wisselende berichten, maar begin mei blijkt dat het echt mis is. Dan kondigt Donald Trump ineens nieuwe en verhoogde importtarieven af op Chinese producten, en schrikken de beurzen zich een hoedje. In een paar uur tijd verdampt er €1200 miljard aan beurswaarde.

Ondertussen maakt de handelsoorlog ook in de echte economie slachtoffers. Vooral de staalbranche lijdt, en Trump doet op termijn zijn eigen economie pijn, aldus sommige analisten.

China slijpt ondertussen de messen voor een nieuwe ronde. Eind mei houden Pekingwatchers openlijk rekening met een exportstop van zeldzame metalen. Zouden de Chinezen daartoe overgaan, dan gaat de Amerikaanse hightechsector in één klap knockout. Economen beginnen serieus rekening te houden met het slechtste scenario: een wereldwijde recessie.

Ondertussen klimt de goudprijs. Eerst voorzichtig, maar daarna zelfs tot boven de $1400 per ounce. Goud is ’gestolde angst’, blijkt maar weer: een dreigende ramp voor de beurzen is een zegen voor het edelmetaal.

Dé grote speelbal in de handelsoorlog is het Chinese Huawei. Dat is een kei in het aanleggen van 5G-netwerken, maar het Westen, Amerika voorop, verdenkt het bedrijf ervan achterdeurtjes te bouwen in die netwerken, waardoor Peking bij ons naar binnen kan kijken of erger: hele systemen manipuleren. Trump vaardigt een decreet uit dat het voor Huawei onmogelijk maakt om nog in de VS zaken te doen.

Zaterdag zit Trump dus tegenover president Xi van China. Wij beschouwden deze week alvast voor:

China legde naar verluidt harde eisen op tafel:

En Mark Rutte riep Peking en Washington op om die strijdbijl toch maar te begraven. Of dat lukt, weten we dit weekend en leest u op onze website.