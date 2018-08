Banenmotor VS draait stroever

Het Amerikaanse banencijfer over maand juni werd flink opwaarts bijsteld van 213.000 naar 248.000. Economen hadden vooraf een plus van 194.000 nieuwe banen voorzien. Het banencijfer over de maand mei werd verhoogd van 244.000 naar 268.000.

Het werkloosheidspercenage van de beroepsbevolking kwam in juli zoals verwacht uit op 3,9% tegen 4% in de voorgaande dag.

De gemiddelde uurlonen in de VS gingen 0,3% omhoog. Dat was in lijn met de consensus van economen.