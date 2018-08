Zwitserse militairen doen uniform uit

Net als als in de rest van Europa zucht het leger van Zwitserland onder de hoge temperaturen die het zwaar maakt om in de standaarduniform rond te lopen.

De legertop heeft daarom het besluit genomen om militairen toe te staan om in T-shirt en korte broek de hitte het hoofd te bieden.

In andere Europese landen is het nog onduidelijk of militairen ook daar toestemming hebben om met minder kleding de dienst te vervullen.