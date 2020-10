Dow raakt uit verlies, ’steun luchtvaartbedrijven nabij’

De Dow Jones-index noteerde rond 19:15 uur een fractie winst bij 27.830 punten. De bredere S&P500-index verloor 0,5%. De Nasdaq bood stabiel 1,8% verlies.

Bekijk ook: Beursexperts zien waslijst aan kopzorgen opdoemen

De mededeling van president Trump, dat het om een milde besmetting met corona gaat, waarmee hij vanuit de quarantaine doorwerkt maar zijn agenda met publieke optredens en debatten wordt leeg geveegd, zet een al onzekere verkiezingsuitslag verder onder druk, aldus analisten tegen Bloomberg.

Er is bovendien geen zicht op een deal over het voorgestelde steunpakket van $2,2 miljard door de Democraten. Dat plan werd gisteravond goedgekeurd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, maar met de Republikeinen blijft in de Senaat een deal uit.

Bekijk ook: Huis van Afgevaardigden stemt voor nieuw coronasteunpakket

Op de agenda in New York stond ’s ochtends het banenrapport voor de zogeheten non-farm payrolls over de maand september. Analisten gepeild door Dow Jones gaan uit van een aanwas met 800.000 banen, dat werd een afkoeling tot 661.000, tegen 1,37 miljoen nieuwe jobs in augustus.

Bekijk ook: Banengroei VS koelt sterker af dan verwacht

De volatiliteit op de financiële markt afgelezen aan de futures op de VIX- of ‘bibber’-index schoot vrijdag omhoog, nu de uitkomst van de verkiezingen in de grootste economie onzekerder is geworden.

Op beurzen in Azië en Europa was de stemming eveneens bedrukt, gedreven door meer coronabesmettingen en afname van bedrijvigheid bij onzekerheid over de Brexit.

Bekijk ook: Hoop op coronasteun VS dempt schrik over Trump

Brent- en WTI olie zakten met nog eens 3,8%. Brentolie, de belangrijkste graadmeter voor raffinageproducten zoals benzine en diesel, kwam onder de $40 per vat uit.

Goud daarentegen steeg met 0,2% tot boven $1900 per Troy ounce (31,1 gram). Maar koper, gebruikt in bouwprojecten, verloor 4,3%.

De spotprijs van de Amerikaanse dollar ging 0,2% omhoog, net als de andere vluchthaven yen.

Aandelen van vooral luchtvaart- en cruisebedrijven stonden onder druk.

In de Dow Jones stond machinebouwer Caterpillar met 2,6% bovenin. Dow volgde met 2,3% terreinwinst.

Vooral Royal Caribbean zakte voorbeurs 3,5%, Norwegian met 3,6% en United Airlines raakte 4,7% kwijt.

Techaandelen als Amazon (-2,2%), Apple verloor 3,7%, Tesla 3,5% ondanks 43% meer kwartaalverkopen.

Autobouwer Ford zakte 0,5%, zijn autoverkopen in het derde kwartaal daalden met bijna 5% ten opzichte van vorig jaar.

Een opvallende stijger werd Janus Henderson, de vermogensbeheerder waarin de activistische belegger Trian een belang nam - mogelijk om meer rendement te eisen - steeg met 19%. Ook bij fondsmanager Invesco, een van de grootste in de VS, nam Train een belang: Invesco pluste met 6,4%.

Taxi-app Uber zakt 2%. Investeerders onder leiding van Greenbriar Equity Group staken $500 miljoen in Uber Freight, de logistieke tak van Uber, gewaardeerd op $3,3 miljard.

Supermarktconcern Walmart (-0,8%) verkoopt een meerderheidsbelang in zijn Britse dochteronderdeel Asda aan een investeringsconsortium.