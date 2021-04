China trekt teugels ’paradepaardje’ Jack Ma verder aan

Premium Financieel

Column: turboboost in de kopermarkt

Op 23 maart 2020 noteerde de koperprijs door covid-19 een dieptepunt van circa $4600 per ton. Vanaf dit dieptepunt begon de prijs aan een sterke opmars. Op 25 februari 2021 wordt een recordhoogte van $9.456 per ton bereikt. Meer dan een verdubbeling in minder dan een jaar.