Aegon moet gestolen bagage vergoeden

Eén vakantieganger diende een claim in voor diefstal van zijn eigendommen in de koffer achterop een quad, nadat dit voertuig in zijn geheel werd gestolen. Aegon wees de claim af omdat een quadkoffer niet hetzelfde zou zijn als een bagageruimte. In een andere zaak kreeg een bestolen toeriste nul op het rekest, omdat de ontvreemde bagage achterin een tot kampeerauto omgebouwde auto lag. Door die verbouwing was er geen afgesloten bagageruimte, stelde Aegon.

Niet eenduidig uit te leggen

Kifid oordeelt nu dat de polisvoorwaarden van Aegon niet eenduidig uit te leggen zijn, omdat de verzekeraar het begrip bagageruimte niet verder toelicht. Ook na het openslaan van de Van Dale is er volgens Kifid nog te veel onduidelijkheid over de term, en dan krijgt de voor consumenten gunstigste uitleg van polisvoorwaarden voorrang.