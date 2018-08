Carney: Groot risico afketsen Brexit-deal

Met nog minder dan acht maanden te gaan voordat het Britse vertrek uit de Europese Unie geregeld moet zijn houdt Carney er rekening mee dat de echtscheiding niet soepel zal verlopen.

Volgens de topman van de BoE zou het zeer onwenselijk zijn voor de Britse economie als beide partijen er niet elkaar zouden komen, zo meldt Reuters.

De Britse premier May heeft recent aangegeven om na het afscheid van brexit-onderhandelaar de touwtjes zelf in handen te gaan nemen in de onderhandelingen met de Europese Unie.