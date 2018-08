Olieprijs in VS maakt terugtrekkende beweging

De olieprijs (WTI) viel rond 22.00 uur (Nederlandse tijd) 0,4% terug naar $68,22. In juli had de prijs van het zwarte goud de wind nog stevig in de rug met een voorlopig jaartop van $72,56.

Met de nieuwe terugval werd de neergaande lijn van de olieprijs die eerder deze week begon vanwege een onverwachtse toename van de Amerikaanse olievoorraden voortgezet.

Daarnaast zette de Amerikaanse president Donald Trump de deur op een kier om weer met olieproducent Iran aan tafel te gaan zitten.