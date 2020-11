Groen licht Eurogroep over nieuwe rol noodfonds ESM

Minister Wopke Hoekstra van Financien i Ⓒ ANP

Het Europees noodfonds ESM wordt al per 2022 de achtervang voor het zogeheten Single Resolution Fund (SRF), dat de afwikkeling van failliete banken afhandelt. Dat is twee jaar eerder dan aanvankelijk was gepland. De Eurogroep sloot daar maandag een akkoord over.