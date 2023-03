Triodos Bank verhoogt winstdoel en betaalt meer dividend

Dat blijkt uit de jaarcijfers die Triodos donderdagochtend naar buiten heeft gebracht. Triodos zag zijn opbrengsten toenemen van €342 miljoen naar €375 miljoen dankzij een betere rentemarge en meer vraag naar zijn leningen. De winst daalde met iets minder dan een miljoen naar €49,9 miljoen. Het dividend dat de directie over 2022 wil uitbetalen, groeit van €1,80 naar €2,11 per certificaat.

Investeringen en procedures

De winst werd onder andere gedrukt door investeringen die de bank moet doen om de handel in zijn eigen certificaten weer mogelijk te maken en de kosten van rechtszaken met boze certificaathouders. Triodos denkt dat in juni de handel weer mogelijk zal zijn, maar is nog in afwachting van een uitspraak vanavond van de Ondernemingskamer, die op verzoek van boze certificaathouders en de Vereniging van Effectenbezitters bekijkt of er een onderzoek moet worden gedaan naar de gang van zaken. De certificaten waar ongeveer een miljard euro van investeerders in zit, zijn al sinds 2020 niet verhandelbaar. Het is de verwachting dat die flink in waarde dalen, zodra de handel weer wordt opengesteld.

Volgens ceo Jeroen Rijpkema is 2022 ’een uitdagend jaar geweest’ vanwege de oorlog in Oekraïne en de inflatie waar spaarders en beleggers mee te maken hadden. Hij is tevreden over het geld dat Triodos heeft kunnen inzetten in meer dan 600 projecten met een ’positieve impact op de maatschappij’. „Want daar is deze bank voor opgericht.”

Informatiememorandum

De verhoging van de rendementsdoelen zijn volgens hem er het gevolg van „dat we goede voortgang maken met het verbeteren van ons bedrijfsmodel”, aldus Rijpkema. Zonder de kosten voor de herstructurering, rechtszaken en het nieuwe platform had de winst volgens hem „in de €60 miljoen gezeten”.

De ceo denkt aan het eind van het tweede kwartaal de verhandelbaarheid van de certificaten te herstellen via een extern platform. Momenteel worden certificaathouders die willen bijkopen of verkopen uitgenodigd zich voor het platform aan te melden en heeft 63% van hen dat inmiddels gedaan. Meer over de prijs waartegen de certificaten verhandeld gaan worden, zal mogelijk duidelijk worden als de eerste analisten zich daarover buigen na publicatie van een memorandum over de lancering, begin april. „Over de prijs kunnen wij niets over zeggen. Dat is een kwestie van vraag en aanbod en is afhankelijk hoeveel mensen willen bijkopen en verkopen.”