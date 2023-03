Triodos verhoogt winstdoel

Dat blijkt uit de jaarcijfers die Triodos donderdagochtend naar buiten heeft gebracht. Triodos zag zijn resultaat toenemen van €342 miljoen naar €375 miljoen dankzij een betere rentemarge en meer vraag naar zijn leningen. De winst daalde met iets minder dan een miljoen naar €49,9 miljoen. Het dividend dat de directie wil uitbetalen groeit van €1,80 naar €2,11 per certificaat.

De winst werd onder andere gedrukt door investeringen die de bank moet doen om de handel in zijn eigen certificaten weer mogelijk te maken en de kosten van rechtszaken met boze certificaathouders. Triodos denkt dat in juni de handel weer mogelijk zal zijn, maar is nog in afwachting van een uitspraak vanavond van de Ondernemingskamer, die op verzoek van boze certificaathouders bekijkt of er een onderzoek moet worden gedaan naar de gang van zaken. De certificaten waar ongeveer een miljard van zijn investeerders in zit, zijn al sinds 2020 niet verhandelbaar en het is de verwachting dat die flink in waarde dalen zodra de handel weer wordt opengesteld.