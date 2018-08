Blunder bank kost honderden woning

Het gaat volgens de Amerikaanse krant Charlotte Observer bij Wells Fargo om zeker 625 bankklanten met een koophuis.

Personeel bij bank zou een ’rekenfout’ hebben gemaakt, waardoor deze klanten geen nieuwe lening kregen.

Anderen werden door de op drie na grootste Amerikaanse bank uit San Francisco niet gewezen op betere leenvoorwaarden die ze hadden kunnen krijgen.

Daardoor is het bij 400 woningen uiteindelijk tot uitzetting van Wells Fargo-klanten en gedwongen verkoop van de woningen gekomen.

„Het spijt ons zeer”, reageerde de zegsman tegenover de krant. De bank zegt „een oplossing” te bieden voor deze 625 klanten.

Spookrekeningen

Wells Fargo, dat eerder miljoenen spookrekeningen optuigde en zo zijn werkelijke verdiensten verbloemde, heeft eerder ingestemd met een boete van $2,09 miljard.

De bank schikte met justitie in de zaak over de verkoop van gesecuritiseerde, herverpakte hypotheekproducten van 2005 tot 2007, in aanloop naar de financiële crisis.

Volgens justitie wist Wells Fargo dat de producten niet deugden. Kredietbeoordelaars beoordeelden ze als veilige producten.

Begin dit jaar schikte Wells Fargo al voor $1 miljard na de aanklacht wegens wanpraktijken met autoleningen en hypotheken. Klanten betaalden daar jarenlang veel te hoge kosten, zo bleek uit onderzoek.

Bekijk ook: Weer een miljardenschikking voor Wells Fargo

Bekijk ook: Wells Fargo ontslaat valutahandelaren