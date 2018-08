Yeezy maakt Kanye West miljardair

Dat volgt uit de waardering van zijn modemerk, waarin West een meerderheidsbelang heeft.

Yeezy heeft op papier een waarde van $1,5 miljard gekregen, zijn persoonlijke vermogen tikt, ook door andere investeringen, de grens van $1 miljard aan.

Kim Kardashian hintte eerder op miljardairsstatus Kanye West, waardering van de zakenman is inmiddels opgelopen. Ⓒ EPA

De self made miljardair is volgens Amerikaanse media benaderd door investeerders om zijn belang in Yeezy te verkopen. Die biedingenstrijd helpt de waardering te verhogen van het bedrijf van de man van Kim Kardashian.

Investeerder

In 2008 begon West tijdens zijn successen als producent en rapper met investeringen in restaurants.

Vanaf 2009 werkte West samen met sportschoenenmerk Nike voor zijn eigen Air Yeezys, later gevolgd door schoenenlijnen voor luxe modemerk Louis Vuitton en Zanotti.

Vier jaar geleden begon hij voor Adidas, voor schoenen en zijn kledingcollectie Yeezy.

